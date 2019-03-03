【酒後駕駛】「靈堂」上駕駛改進課程？台設「震撼教育」打擊醉駕

醉駕肇事頻傳，且累犯件數居高不下，近5年醉駕累犯人數20.56%，累犯違規件數更高達38.1%，為有效嚇阻醉駕累犯，交通部公路總局台灣台北區監理所研擬加強醉駕累犯道路安全講座的「震撼教育」，近期將與板橋殯儀館、台灣醉駕防制社會關懷協會合作，安排醉駕累犯參訪板橋殯儀館，初步規畫借用禮廳上課，讓上課學員實地在靈堂感受醉駕恐造成的遺憾，據了解，3月初就要上課。

依規定，醉駕者初犯需強制參加道路安全講習課程6小時，累犯則是2天12小時。台北區監理所副組長魏武聖表示，過去醉駕道安講習多與創世基金會合作，讓學員到安養院為院友讀報，或聽取實際個案的生命故事，頗具成效，不少學員上完課當場掏腰包捐款；創世基金會說，當醉駕學員與身為植物人的院友近距離接觸，當場都有表達震撼，並同感院友處境。

魏武聖表示，北市監理所曾在2017年試辦，當時就安排醉駕道安課學員到台北市殯儀館訪視、聽取殯葬處工作分享，但僅試辦過1次。台北區監理所今年也選擇突破過往作法，跟板橋殯儀館租借場地，安排醉駕道安課學員到殯儀館參訪，至於是否會到禮廳內上課，還要尊重館方的動線安排，以不打擾其他家屬為前提，帶領學員導覽。據了解，本月第一周就會執行課程，也已經租借好禮廳，會再視推動成效，評估其他監理所是否跟進。

公路總局研擬讓醉駕累犯到板橋殯儀館上醉駕道安課，並將禮儀廳布置成靈堂的氣氛，強化矯正醉駕違規行為。 （聯合新聞網提供）

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