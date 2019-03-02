台變態丈夫竟在兩入睡孩子旁姦妻　已協議離婚　妻怕吵醒孩子就範

台北市一名男子前年10月與妻子討論離婚，不顧妻子意願，竟在兩名孩子睡在同房時，性侵得逞，妻子不知夫妻有無強制性交的法條，便未提告，但3天後兩人吵架，男子又拉住她肩膀拖行，將她壓制在地並咬傷她手臂，她大喊「救命」並趕緊打給友人求救，才正式提告，台北地院依強制性交等罪判處男子3年4月徒刑，傷害罪判處拘役50日，可易科罰金。

男子辯稱，他與妻子結婚10多年，生活及性事都已固定，當天妻子要求他按摩胸部，進一步發生關係，還一起共浴、抱著睡覺，妻子隔天還帶小孩跟朋友吃飯，身上的傷是激烈性愛導致，另一次則是談論離婚條件，妻子太激動喊救命，他擔心吵到鄰居才將妻子「抱回」房間。男子的辯護律師則說，兩人結婚多年，多次激烈爭吵後，經男子安撫後發生性行為，指控性交的當日兩名孩子還睡同房，都沒被炒醒，還錄製性愛及情趣影像，妻子的指控是想爭奪小孩監護權等訴訟。

女子則指控，兩人早已協議好要離婚，男子卻不願辦登記，當天男子要求她帶孩子離開，但孩子很敏感，她希望再給一點時間，兩人便發生爭吵，男子卻說再不走就要履行同居義務，強壓她到床上，並說「這是比肌耐力的時候」，雖然她又踢又咬的抵抗，但仍被男子性侵得逞。女子表示，男子威脅乖乖抱著睡覺才能帶小孩出門，她才放棄反抗，隔天發覺陰道不舒服會痛，友人建議下她才去驗傷，但沒有提告。

判決指出，男子辯稱發生性行為沒有吵到孩子，但妻子則說「身旁有3、6歲的孩子，她覺得太難看了，不敢吵醒他們」，當時也不知道夫妻有無違反性交意願的法律，第一時間才沒提告，但之後兩人又吵架，她又被家暴，打給友人求救後才報案。

法官審酌，妻子的手臂有被重壓的傷勢，身體包括臉部、胸部和大腿內側多處受傷，男子不尊重配偶的性自主，強迫性行為，犯後還否認犯行，指責妻子說謊，犯後態度不佳，考量無前科，又與妻子和解，判刑3年4月等徒刑。

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