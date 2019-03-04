台獸父將高中女兒當洩慾工具　得逞5次竟辯稱：外面找會花很多錢

台灣高雄一名父親遭控要高中女兒讓他洩慾，前年9月到12月間，多次趁妻子及其他家人不在時涉要求女兒「給我弄一下」，女兒不願意，他竟稱「去外面找女生要花很多錢」，性侵完給500元台幣到1000元台幣（約港幣127元至255元）不等，共得逞5次。高雄地院審理後，依權勢性交等罪判父親7年10月徒刑，並連帶賠償母女140萬元台幣（約港幣36萬元）。可上訴。

判決指出，這名父親曾從事粗工、成衣業，後來無業，家中靠領取低收補助過活，妻子有身障手冊，他女兒（17歲）有輕度智能障礙；女兒被父親迫性交後向母親傾訴，才輾轉透過社工報案向父親提告，也同時求償應賠母女各200萬元台幣（約港幣51萬元）。

女兒控訴就讀高一期間，2017年9月23日上午7點半多，父親趁母親外出參加活動，父親說「讓我弄一下」，要求她脫去衣服，她不敢違背，就遭性侵得逞，還提醒不要跟母親說；同年10、11、12月間上午或下午，父親一再用同樣方式逼迫性交，女兒表示雖回答不要，但父親說「去外面找女生會花很多錢，就讓我解一次」，完事後每次都給500元台幣到1000元台幣（約港幣127元至255元）不等。

女兒也指控，父親一開始都無套性交，之後才戴保險套射精；2017年11月底上午7點多第4次發生時，母親正好返家，父親還要求「安靜一點，快要好了」，女兒不敢出聲，也沒讓母親發現。

父親審理時辯稱，是要求「檢查身體」，卻又承認「下體去摩擦她的陰道」，某次完事後還跟女兒說「爸爸會有比較過份的行為，因為爸爸去特種行業要花1800元台幣（約港幣460元），你給我摩擦，如果東西出來了，我可以省一筆錢」，父親也認事後有付錢，加上女兒鑑定出創傷壓力症候群，合議庭認定確實有插入下體性侵。

合議庭痛批這名父親違背人倫，又企圖用身體檢查辯詞掩飾惡行，共5次，判合併執行7年10月徒刑；民事求償部分，判他要賠女兒100萬元台幣（約港幣26萬元）、妻子40萬元台幣（約港幣10萬元）。

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