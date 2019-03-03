午飯後一起睡覺「伸魔爪」！台精神病院友屁股痛求醫揭被肛交性侵

台灣基隆市某精神醫院病患「小強」（化名），醫生進行診療時，說出屁股痛痛的，醫生再詳問發現他被人肛交性侵，下手的是患有輕度身心障礙，因觸犯妨害性自主罪，被法院判須強制治療的陳姓男子。醫師認為事態嚴重，立刻通報相關單位，家屬對陳男提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯強制性交罪嫌起訴陳男。

起訴書指出，32歲陳姓男子因觸犯妨害性自主罪，被法院判須接受強制治療，去年8月底，他被送往基隆某精神醫院時，竟趁午休時間所有病友到醫院後方的活動中心午睡時，拉開病友「小強」的布簾，脫下他的褲子對他進行肛交。

當日下午，醫生進行診療，「小強」說出屁股痛痛的，生睡時被陳男闖進來「一起睡覺」，還脫下自己的褲子，接着就被他硬插屁股。醫師發現事態嚴重，立刻通報相關單位，並請雙方家屬到場協助。

醫護人員向警方表示，每位病人都有獨立的病房，為了治療會讓他們在中午前，一起到活動中心或是戶外走動，午飯後安排每個病人，睡在用布簾隔起的床上，沒想到陳男趁着大家都沒注意的時候，偷偷對「小強」伸魔爪。陳男也對警方坦承，有對小強做出肛交行為。檢察官偵訊後認定陳男涉犯強制性交罪嫌依法起訴。

基隆市某精神醫院病爆發性侵案，基隆地檢署近日偵結，依涉犯強制性交罪嫌起訴陳男。（吳淑君／台灣聯合新聞網）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】