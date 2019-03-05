韓國瑜月底「登陸」　重申「不碰中央權責，請陸委會放心」

台灣高雄市長韓國瑜昨（4）日首度召開「兩岸工作小組」會議，宣布本月22日至28日訪香港、澳門及大陸深圳、廈門，他強調，港澳大陸行是城市間的經濟文化交流，不會去碰中央部會權責事務，「請陸委會放心」。

高雄市長韓國瑜與高市府兩岸小組副召集人楊秋興合照。（高雄市政府）

韓國瑜上任高雄市長後，即成立高雄市府兩岸工作小組，成員共有27人，其中包括深圳、廣州、廈門、上海四位台商協會會長。

韓國瑜表示，此次高雄市政府訂於3月22日到28日到香港、澳門、深圳及廈門進行城市交流，是爭取更多貨出去、人進來的商機及合作機會。

韓國瑜認為，台灣在過去這段時間因為兩岸關係不穩定，連帶影響貿易、經濟、觀光、文化交流，他認為政治事務不應該影響及阻礙其他相關交流活動，也相信多數台灣人民都希望兩岸關係走向和平，「雖然目前中央對我們兩岸關係的主張，可能有一點點不太一樣，但我們更應該把握各種交流的可能，畢竟雙方之間的歧異，還是要透過溝通來縮小」。

事實上，自接任高雄市長以來，蔡英文政府對於韓國瑜的兩岸政策不斷提出「質疑」。韓國瑜重申，台灣政府的權責分際，他非常清楚；高雄最關注的是民生經濟，有關涉及更上一級的部會權責事務，高雄市不會去碰，「也請台灣陸委會放心」。

此外，韓國瑜認為，他除一方面努力加強跟大陸經貿交流，也會配合蔡英文政府新南向政策，向新南向國家爭取合作機會，「不會將雞蛋放在同一個籃子」。

至於韓國瑜將率高雄市府團隊訪香港澳門等地。對此，大陸國台辦發言人安峰山對韓國瑜擬率團赴陸參訪表示歡迎。安峰山表示，「我們歡迎並支持在堅持『九二共識』基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。」

（聯合報）