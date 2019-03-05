【武力震懾？】4架「轟6」戰機部署廣東興寧機場　距台僅450公里

商用衛星公司ImageSat International透過社交媒體Twitter刊文披露，解放軍將四架「轟6」轟炸機部署到直線距離台灣僅450公里的廣東興寧機場，是數年來的第一次。

ImageSat International公開的衞星照片可見，四架「轟6」並排停放機場內。（Twitter）

從 ImageSat International公開的衞星照片可見，四架「轟6」並排停放機場內。該公司更製作地圖，標示該機場與台灣海岸的距離僅450公里。

針對轟6被揭部署在興寧機場，台灣國防部發言人陳中吉表示，這是外國商業衛星網站所揭露的訊息，對於周邊海空狀況，外界僅看到一張照片，但軍方掌握的是24小時不停的動態，對於相關動態，都能如實、即時掌握及應對。

另據台媒《聯合報》分析，解放軍早前多次出海訓練的轟6，基本動作都是先自內陸機場轉場到靠近海邊的機場，整補後再出海執行遠海長航任務。近期多次從巴士海峽到菲律賓東邊的轟6戰機群，應該就是自興寧機場出發。由於興寧機場本身有其他飛行部隊駐防，轟6應非準備長期部署在此地。

轟6是中型後掠翼噴氣式戰略轟炸機，該機在中國主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務。（資料圖片）

戰鬥半徑達1800公里

據了解，轟6是中型後掠翼噴氣式戰略轟炸機，該機主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務，並用以執行長程、遠距攻擊，戰鬥半徑達1800公里，最高時速1050公里。

公開資料顯示，興寧機場位於廣東省興寧市，1958年7月投入使用，原為軍用機場；1979年改為軍民兩用機場，開設興寧至廣州的支線航班；1987年梅縣機場建成後，興寧機場逐漸恢復成為軍用機場。

（聯合報）