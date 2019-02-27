印度稱擊落巴基斯坦戰機　己方損失一架米格—21

印度表示，周三（2月27日）擊落一架巴基斯坦空軍的飛機，印方損失一架米格—21戰機。 巴基斯坦外交部周三發聲明，指其空軍戰機空襲印度控制的喀什米爾地區（Kashmir），另外擊落兩架印度軍機，一名印度機師被俘。

印度當局表示，周三擊落一架巴基斯坦空軍的飛機，而印方損失一架米格—21。

巴基斯坦外交部周三發聲明，指其空軍戰機空襲印度控制的喀什米爾地區（Indian occupied Kashmir，IoK），另外擊落兩架印度軍機，一名印度機師被俘。

事件不止導致兩國緊張關係升溫，也影響在印度和巴基斯坦空域過境的國際航班，航班追蹤網站Flightradar24指，部分航班選擇返航，也有一些航機似乎在尋找替代航線。

巴基斯坦周三（27日）宣布關閉空域，暫停民航飛機起降。

印控喀什米爾2月14日發生自殺式襲擊，至少42名印度軍警喪生。兩國不和情況隨之惡化。2月18日兩國爆發新衝突，4名印度軍人死亡。當天印度警方派員搜捕武裝份子，雙方發生駁火，導致印方軍人死亡。上述兩宗襲擊都發生普爾瓦馬縣（Pulwama）。

巴基斯坦的伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad，JeM）就2月14日的襲擊承認責任，之後便成為印度報復的目標。

印度空軍12架幻象2000戰機周二（26日）針對巴基斯坦一個由武裝分子控制的營地發動空襲，成功剿除所有目標恐怖分子。這是印度第一次對巴基斯坦採取的報復性手術式攻擊。

（綜合報道）