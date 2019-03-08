捷克布拉格市長將訪台北　自稱「台灣迷」揚言廢「一中條款」

去年11月出任中歐捷克首都布拉格市長的賀吉普（Zdenek Hrib），今年1月證實正着手廢除與北京締結姊妹市協定中，有關一個中國政策的條款。他周五（8日）接受台灣《中央社》訪問時就此指出，城市之間的關係「本來就與一個中國政策無關」，廢除該條款不致影響捷克和中國的關係。 賀吉普本月底將到台北參加智慧城市首長高峰會，他在訪問中透露自己是「台灣迷」，學生時代到台灣實習時覺得台灣像家一樣；智慧城市在捷克是很熱門的領域，非常期待能再次訪台，為布拉格的都市規劃收集靈感。

捷克布拉格市長賀吉普（右）預定3月底訪問台灣。（中央社提供）

賀吉普指出，布拉格與北京締結為姊妹市，在協定中加入「台灣屬中國領土」的條款是一個「錯誤」，他將嘗試與北京交涉，如果談判失敗，他寧願廢止姊妹市的協定。

據悉，捷克總統澤曼（Miloš Zeman）以對中國友好聞名。2015年，澤曼曾赴北京參加抗日戰爭暨二戰勝利70周年的閱兵式，是唯一出席的歐盟國家領導人。

2016年3月，中國國家主席習近平首度訪問布拉格，宣示為捷克帶來大筆投資，澤曼亦呼應說，捷克希望成為中國在歐洲投資擴張「永不沉沒的航空母艦」，當時布拉格與北京的市長即在兩位元首的見證下締結為姊妹市。《中央社》指出，如今賀吉普準備廢除一個中國條款，等於公開挑戰澤曼的「親中政策」。

布拉格市長賀吉普（左1）在台灣駐捷克代表汪忠一（左2）陪同下，參觀布拉格市府舉行的台灣建築家謝英俊作品展。（中央社提供）

市政廳升旗表達對西藏關切

布拉格市政府大廳周五（8日）舉行「台灣建築家謝英俊建築展」揭幕儀式，由賀吉普與台灣駐捷克代表共同主持。開幕典禮上可見台灣和捷克旗幟，賀吉普還在西裝上佩戴上述兩面旗幟的徽章。

賀吉普當日還親自接見西藏流亡政府領導人洛桑森格，表達對西藏人權的關切。今年3月10日是西藏抗暴（中國稱：西藏叛亂）60周年，布拉格在賀吉普主政下，恢復前任市長中斷的傳統，在市政廳升起代表西藏流亡政府的雪山獅子旗。

外界預料賀吉普的系列行為將會引起中國不滿。

（中央社）