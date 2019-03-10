桃園機場跑道破洞延誤121航班　酷航班機延逾9小時

台灣桃園國際機場昨天（9日）傍晚近6時，南跑道出現破洞，今天凌晨重新開放，桃園國際機場公司統計，共延誤121航班，平均誤點52分鐘；其中酷航飛新加坡航班，誤點逾9小時最久。

桃園國際機場公司統計，機場跑道破洞共導致121航班延誤。（網絡圖片）

根據桃園國際機場公司班表，酷航昨天這架班機是從日本北海道經台灣到新加坡，原本預計昨晚9時20分降落桃園機場，並於昨晚10時20分飛新加坡，但遇到跑道臨時出現破洞整修，無法降落，先轉降高雄加油，今天凌晨1時43分才回到桃園機場，上午8時才起飛，延誤超過9小時。

桃園機場公司說，昨天是在例行巡檢時，發現南跑道中段鋪面，出現長約45厘米、寬30厘米、深度3厘米的凹陷，因下大雨，搶修不易，直到晚上10時15分才修補完成，但需等待鋪面冷卻，直到今天凌晨才重新開放。

據統計，昨天到場共有85個航班延誤，並有8班轉降高雄機場加油，未含轉降時間，平均延誤55分鐘；昨天離場共有36個航班延誤，部分延至今天凌晨才起飛，平均誤點49分鐘，總共121班延誤，平均誤點52分鐘。

桃園機場方面表示，昨天轉降高雄加油的航班，包括：華航4班、長榮2班、酷航1班、台灣虎航1班。

除了酷航飛新加坡班機延誤最久外，華航、長榮航空、景晟國際航空、國泰航空、南方航空、泰國航空的航班也受到不同程度影響。

（中央社）