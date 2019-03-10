台灣同鄉會聲明拒接待柯文哲訪美　柯：不接待還發聲明太奇怪

台灣台北市長柯文哲下周六（16日）將啟程訪問美國，全美台灣同鄉會今天（10日）發聲明，列舉柯文哲上任以來「親中反美」的9項言行，強調這讓多年致力改善台美關係的同鄉會不敢苟同，決定不支持、不接待柯文哲訪美。 柯文哲今天出席台北市聯合婚禮時被記者問及此事，他回應道「通常只有要接待才發聲明，不接待還發聲明實在太奇怪了。」

全美台灣同鄉會發聲明表示，柯文哲市長言行的轉變，與該會價值有所衝突。（聯合新聞網）

全美台灣同鄉會在聲明稿中指出，同鄉會長年以來作為台美人聯繫同鄉情誼的平台，堅持台灣民主、公義及獨立自主的價值，柯文哲先前多次訪美，許多同鄉會鄉親都欣然出錢出力，但過去4年來，柯文哲在價值觀上的改變，已違背同鄉會多年堅持的價值。

聲明強調，柯文哲毫不掩飾對毛澤東、鄧小平、蔣經國等「獨裁者」的仰慕，大巨蛋事件密會遠雄董事長趙藤雄，台大校長管中閔爭議時呼籲蔡政府認輸，且身為二二八事件受難者家屬，對轉型正義態度輕蔑，還支持「兩岸一家親」說法等言行，都令多年致力改善台美關係的同鄉會鄉親不敢苟同。

柯文哲出席台北市第218場聯合婚禮時被記者問及此事，回應稱：「通常只有要接待才發聲明，不接待還發聲明實在太奇怪了。」

據了解，柯文哲將於本月16至24日赴美，參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大和波士頓，在華盛頓期間會參訪國會大廈，並在智庫傳統基金會發表演說。

（綜合報道）