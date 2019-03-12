軍艦船塢起火惹台海軍司令開會指責　指揮官高血壓飆升入院

停泊在台灣宜蘭蘇澳軍港的濟陽級巡防艦蘭陽號，原本在乾塢中大修，3月1日下午卻因燒焊工程溫度過高而導致起火。消防到場後成功將火救熄，未造成傷亡。 台灣海軍事後召開檢討會。台海軍司令黃曙光指責後勤指揮部的葉姓指揮官疏於督導。由於該指揮官有高血壓，當場身體不適送院。

停泊在台灣宜蘭蘇澳軍港的濟陽級巡防艦蘭陽號，原本在乾塢中大修，3月1日下午卻因燒焊工程溫度過高而導致起火。（資料圖片）

3月7日，台灣海軍司令黃曙光針對軍艦起火一事舉行檢討會，席間嚴厲批評負責蘭陽艦維修的168艦隊張姓少將及蘇澳後勤支援指揮部的葉姓上校指揮官。

其間，葉姓上校一度想起身向黃曙光說明情況，但遭黃曙光要求返回座位，並稱「事情都發生了，還有什麼好說的。」葉姓上校回到座位後，馬上就癱軟在椅子上且失去意識，所幸送往醫院檢查後並無大礙。

亦有傳聞稱，黃曙光當時破口大罵，把葉姓上校罵得高血壓發作，才造成事件。

台灣海軍司令黃曙光。（資料圖片）

軍方官員：以事論事 沒有「破口大罵」

另據《中央社》引述台灣軍方官員說，黃曙光當時確有指責基地的葉姓指揮官上校，要求部隊檢討，但沒有「破口大罵」。

該官員表示，黃曙光在檢討蘭陽軍艦失火時確實很生氣，但當時受責備的人不只是葉姓上校，而且也是以事論事。葉姓上校本身就疑似有高血壓的病史，應是近日壓力太大才送醫，與黃曙光沒有直接關係。