蔡英文冀台日安保對話　日外相：一貫與台灣維持非政府實務關係

對於台灣總統蔡英文日前公開表示希望與日本進行安保對話，日本外務大臣河野太郎今天（8日）回應指，日本和台灣之間一貫維持非政府間的實務關係，今後亦同。

日本《產經新聞》上周六（2日）刊載對蔡英文的專訪。蔡在訪問中指出，台日面對同樣的威脅，在安全事務上的合作亟需提高對話層級，以及處理事務的實質層次，但尊重日本的想法。台灣外交部在稍後亦表達了正式的立場。

日本《產經新聞》2日以大篇幅刊登蔡英文的專訪。（中央社）

《產經新聞》在報道中提及，這是蔡英文首次公開表態與日本進行安保對話，她面對來自北京的威脅，跨越台日沒有邦交關係、只能透過窗口間接對話的外交限制，以領導者身份直接提出請求。

在今天（8日）的外務大臣例行記者會上，《產經新聞》追問日方對上述報道的回應。外務大臣河野太郎當即表示，日本和台灣之間一貫維持非政府間的實務關係，今後亦同；日方將以這樣的立場為基礎，作出適當的應對。

菅義偉：持續與台維持友好

日本內閣官房長官菅義偉同日下午在記者會上做出同樣回答。日本記者追問是否持續與台灣維持友好關係，菅義偉表示「當然會持續」。

大陸官媒《環球時報》此前就蔡英文上述言論發表評論時重申，頑固堅持「台獨」立場與大陸為敵的勢力，為實現「台獨」夢想不惜賣身投靠，挾洋自重，是一種「不以為恥、反以為榮」的心態，「『台獨』是台海和平穩定的最大威脅，也是一條走不通的死路。」

（綜合報道）