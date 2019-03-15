【2019兩會】台籍政協凌友詩發言挺統一　台內政部重罰50萬新台幣

現年57歲的台籍港區政協委員凌友詩，日前在政協會議上發言高調支持「兩岸統一」，其高八度的聲線，以及近乎朗誦的發言方式，令她廣受兩岸網民關注。 針對凌友詩擔任政協委員，台灣內政部今天（15日）表示，此舉已違反兩岸人民關係條例（下稱「兩岸條例」）中不得擔任中共黨政軍職務的規定，且凌友詩公開發表「統戰言論」極其不當，決議處法定最高額新台幣50萬元（新台幣，下同，約12.7萬港元）罰款。

凌友詩表示對於在人民大會堂的發言獲得掌聲，感到不枉此生。（VCG）

台灣內政部發布新聞稿表示，依據大陸政協網站刊登的委員名單，凌友詩是以人民團體「中華全國台灣同胞聯誼會」代表身份，出任政協第十三屆全國委員會委員，且在今年3月11日全國委員會第二次會議第四次全體會議中發表演說，違反兩岸條例事證明確。

內政部稱，經查證凌友詩目前仍保有「中華民國國籍」及台灣戶籍，適用兩岸條例規範。兩岸條例規定台人不得擔任經陸委會公告禁止的大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬至50萬元（約2.54萬至12.7萬港元）罰款。

此外，內政部考量凌友詩所任職務屬大陸全國性政治機關，在大陸具高度影響力，且其在政協會議公開發表「配合中共統戰言論」極其不當，故處以法定最高額50萬元（約12.7萬港元）罰款。

除罰款外，凌友詩的台灣戶籍或將面臨被取消。台灣內政部長徐國勇日前備詢時表示，凌友詩的言論「實在不應該」，認為應該朝取消戶籍方向處理，將由權責機關陸委會做相應處理。

（中央社）