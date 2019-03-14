爆紅政協凌友詩否認擁美國綠卡　台陸委會證有台灣護照

現年57歲的台籍港區政協委員凌友詩，日前在政協會議上發言高調支持「兩岸統一」，其高八度的聲線，以及近乎朗誦的發言方式，令她廣受關注。 凌友詩快速被兩岸網民起底。她今天否認擁有美國「綠卡」。聲稱只有香港的永久居留身份和台灣的戶籍。台灣陸委會表示凌友詩近年仍持中華民國護照入境台灣。相關機關正在調查她是否設籍中國大陸，或持有中國大陸護照。

凌友詩表示對於在人民大會堂的發言獲得掌聲，感到不枉此生。（VCG）

據早前報道，凌友詩出生於台灣高雄，父親是國民黨海軍副艦長，17歲移居香港，香港大學政治哲學博士，曾任香港特區政府中央政策組高級研究主任，現任香港中文大學當代中國文化中心榮譽研究員。

原本低調的凌友詩，日前在在全國政協十三屆二次會議第四次全體會議上，以近乎朗誦的方式發言，支持兩岸統一，成為媒體的焦點。霎那間她在兩岸爆紅，開始有網民起底她的身世背景，稱這「又紅又統」的凌友詩擁有美國「綠卡」。

對此，凌友詩今日駁斥「完全是假的，我根本沒有美國的居留權，也沒有世界上其他國家的居留權，我只有香港的永久居留身份和台灣的戶籍。」

凌友詩以台籍身分高調支持兩岸統一，也引發台灣官方反彈。陸委會副主委邱垂正表示，經調查，凌友詩有中華民國戶籍，近年也確實均持中華民國護照入境台灣。像是凌友詩最後一次入境台灣是在2017年1月底，同年2月初出境，全程均持中華民國護照。相關機關正在調查她是否已設籍中國大陸，或持有中國大陸護照，一旦掌握確切事證，將註銷她的台灣戶籍。

另外，邱垂正強調，凌友詩發表「文革式的樣板宣傳」，絕不會獲得台灣人民的認同與支持，反而會讓兩岸心理距離越拉越遠。政府會更堅定拒絕「一國兩制，並且捍衛中華民國國家主權、安全以及民主自由的價值。」