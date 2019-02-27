河北婦被「半仙」診斷「蛇仙附體」　丈夫為「治病」將其鞭打致死

河北省滄州市鹽山縣女子胡瑞娟被丈夫陳春龍帶至當地一「半仙」家中「看病」，被「半仙」趙清江診斷為「蛇仙附體」。為將胡瑞娟的「病」治好，陳春龍及其弟弟陳金來竟然按照趙清江的要求，用皮鞭抽打胡瑞娟致其死亡。 日前，該案件已經在鹽山縣法院開庭審理。

死者胡瑞娟。（網絡圖片）

死者胡瑞娟的弟弟胡連軍說，姐姐胡瑞娟出生於1984年，遇害時年僅33歲。胡瑞娟是經人介紹與小其4歲的陳春龍認識的，兩人於2009年結婚並育有一兒一女，兒子今年6歲，女兒今年9歲。

據胡連軍介紹，趙清江是當地的「半仙」，靠封建迷信騙取他人錢財。

鹽山縣人民檢察院於2018年11月8日作出的鹽檢公訴刑訴〔 2018 〕166號起訴書顯示，趙清江今年64歲，文盲，農民。2001年8月因犯尋釁滋事罪、私藏槍支罪被鹽山縣法院判處有期徒刑二年零六個月，2003年1月刑滿釋放。

起訴書顯示，檢方查明：2017年11月18日至11月27日，陳春龍帶著妻子胡瑞娟每天都去趙清江家為胡瑞娟看「虛病」。趙清江聲稱胡瑞娟有「蛇仙」附體，「蛇仙」折磨胡瑞娟及其兩個孩子。趙清江看病時用手捏住胡瑞娟的脖子後面，並用斧子拍打胡瑞娟的雙腿和背部。

11月24日，陳春龍將其弟弟陳金來從北京叫回。11月27日淩晨0時許，陳春龍用腰帶將胡瑞娟的胳膊綁在前面，用手抓著胡瑞娟的頭髮，陳金來手拿三角帶，一起從鹽山縣眀傑賓館駕車來到趙清江家中。陳春龍按照趙清江的要求，在趙清江家用三角帶和木棍自製了皮鞭，後用皮鞭多次抽打胡瑞娟後背、腿部為其「治病」，抽打期間，陳金來抱住胡瑞娟防止其掙扎。當天16時左右，胡瑞娟死亡。

死者胡瑞娟和丈夫合影。（網絡圖片）

經法醫鑒定，胡瑞娟系鈍性外力多次打擊致創傷性休克死亡。

起訴書顯示，胡瑞娟死亡次日，陳春龍和陳金來涉嫌故意傷害罪被鹽山警方刑事拘留；胡瑞娟死亡第三天，趙清江因涉嫌故意傷害罪被鹽山警方監視居住。

起訴書顯示，該院認為，趙清江、陳春龍、陳金來故意傷害他人身體，致一人死亡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。陳金來在共同犯罪中起次要作用，為從犯，應當從輕或者減輕處罰。

該案將於2月27日上午9時開庭審理。

（澎湃新聞）