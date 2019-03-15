台閣揆蘇貞昌接受立委女兒質詢創先例　自稱「地表最幸運爸爸」

台灣行政院長蘇貞昌今天（15日）在立法院接受身為民進黨立委的女兒蘇巧慧質詢，成為台灣立法院首例。他說，感謝選民支持，讓蘇巧慧進立院成真，「我是地表最幸運的爸爸」。

台灣行政院長蘇貞昌接受女兒質詢創先例，自稱「地表最幸運爸爸」。（中央社）

蘇貞昌女兒蘇巧慧2016年當選立法委員，而在蘇貞昌今年1月就職行政院長後，外界就好奇這對「閣揆立委父女檔」，未來會在立法院擦出甚麼火花。在今天的立法院院會施政總質詢環節，蘇巧慧首度質詢蘇貞昌，提出問題包括「如何建立民眾對於政府施政的信任」「如何防堵假消息氾濫」等。

蘇貞昌當場表示，面對蘇巧慧的質詢，雖然他戒慎努力，但感謝選民支持，讓蘇巧慧進立院成真，「我是地表最幸運的爸爸」，而且可以近距離看女兒的表現，謝天謝地。

蘇巧慧：人生的劇本不能偷看

蘇巧慧則說，1996年蘇貞昌當選立委，站在質詢台；2007年他擔任行政院長時，又站到對面（備詢台）。她又回憶自己2016年當選第9屆立委時，在第一次總質詢時任行政院長林全時說過，「我爸爸當年曾經站在對面過」，沒想到今天父親重回這裏，站在她對面。

她對父親表示，與其說這是一場質詢，不如說是在立法院殿堂上的世代對話。「人生的劇本不能偷看，你也應該沒想到有今天這個場景」「希望院長繼續加油，加油我的爸爸」。

由於質詢時間接近尾聲，蘇巧慧稱她仍有許多問題未問，蘇貞昌則笑答「那回家再談」。立法院長兼會議主席蘇嘉全說，「請蘇院長跟蘇委員回家再談」，頓時現場響起一片笑聲。

（中央社）