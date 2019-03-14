台灣農委會花錢買網軍？　立委批：用納稅人錢為政府擦脂抹粉

蔡英文政府自去（2018）年選舉遭遇重大挫敗以後，命新任內閣團隊要時時善用網絡方式「接地氣」、了解台灣民情，因此被外界形容為「網紅政府」。 但蔡英文政府似乎越做越過癮，近日，台灣農委會被國民黨立委踢爆，農委會今（2019）年編列了1450萬元（約合368.38萬港元）預算對外招標，以每月4萬元（約合1萬港元）以上薪資，招募至少四人進行「加強農業訊息因應對策計劃」。 立委質疑，農委會根本是用納稅人的錢，買網軍來為政府擦脂抹粉，盼台灣監察院、地檢署應介入調查適法性。

台灣立委曾銘宗抨擊農委會加強農業訊息因應對策計畫是買網軍。（經濟日報）

台灣立委曾銘宗指出，農委會近期的標案標號1080221Y的「2019年加強農業訊息因應對策計劃」，己在今年2月25日開標，將於4月1日決標。

根據標案內容的服務建議書，小組成員除了輿情處理、素材製作、回應建議、新聞稿撰寫外，還要製作圖卡、懶人包等，須有社群經營及網站小編思維，還要能提供議題溝通建議、政策行銷主題方案諮詢，並評估宣導成果與建議。

其中較有爭議的是，工作內容除了在一般入口網站、關鍵字置入外，也要應用在非廣告形式的宣傳，如在台灣各大網絡平台PTT、Dcard、 Mobile01，或是利用網紅、部落客、YouTuber等進行宣傳「接地氣」；同時，只要網絡傳言涉農委會相關言論或議題，須適時澄清。

蔡英文政府從上到下瘋直播，拚當網紅。圖為蔡英文1月17日突襲西門町直播逛街。（網上圖片）

台立委認為，他在政府機關服務將近30年，沒看過這麼誇張的標案。政府政策本來就應該可受批評、被討論，政府機關推出的政策、言論，不能理性說服社會大眾，竟然一年花1450萬公帑養網軍，在社群網路上維護政府形象，為政府擦脂抹粉，「實在很敢」。

接著，曾銘宗還強調，政府機關花錢操作PTT、Dcard等網路社群輿論，上面的留言與澄清，「要如何判定是網友個人發言？還是農委會買的網軍？」

曾銘宗說，若承包商、網軍針對特定對象做人身攻擊，有公然侮辱、毀謗等失序失控行為，不僅損害民主社會的言論自由，同時在也製造假新聞，農委會如何負起責任、如何監督，執行成效又要怎麼驗收，總價1450萬元又是怎麼評估來的，這些都需要請農委會說明清楚。

（聯合報）