陸女移居台灣後疑勾老公捱告　被檢察官脫光揉胸拍攝私處惹爭議

台灣彰化地檢署檢察官莊珂惠起訴黃姓女子涉嫌妨害家庭後，遭黃女指控在調查過程中要求脫衣拍照、碰觸胸部，涉嫌性騷擾；彰化地檢署調查認定是基於調查犯罪證據所需，但事件曝光後引發議論。法務部長蔡清祥昨天表示，已責成台灣高檢署分案調查，如違規違法會嚴正處理。

莊珂惠昨天（19日）透過地檢署回應指出，該案因告訴人訴狀中提及黃女身上特徵，有必要勘驗查證釐清。當天女法醫公出，改找女法警協助拍照，但因氣溫低，沒讓黃女全裸，要求一次脫一半，分上、下部分勘驗身體；且該案調查後，相關證據證明黃女涉案，已起訴。

據了解，黃姓女子（四十四歲）是大陸赴台新住民，已取得台灣籍，但雙親仍在大陸；她被控和有婦之夫有親密關係，男子元配發現兩人會相約出國，因此檢方偵訊時除勘驗黃女身體特徵，還命黃女廿萬元（台幣）交保、限制出境。全案已於本月十三日起訴。

今年一月間，黃姓女子向彰化地院控告莊珂惠性騷擾。黃女指控，去年四月二十四日她在接受檢方訊問後，莊要她赤裸、兩腿張開接受女法警拍攝私處，莊還揉捏她胸部，導致下體流出分泌物，莊拿衛生紙給她擦拭後還繼續拍照，過程「宛如三級片」。

不過，黃女提告時已逾六個月告訴期，彰化地院判決不受理。黃女邊上訴，本月更委由律師向彰化地檢署申訴性騷擾。彰檢獲報後，召集四位署內委員、兩位外部委員組成性騷擾申訴處理調查小組調查。

該小組一致認為莊所作的勘驗程序是調查證據、犯罪情形所需，過程中未違反黃女意願，且勘驗人員都是女性，符合刑事訴訟法規定，不屬於性騷擾防治法規定的性騷擾案件，全數決議通過不受理。

蔡清祥昨對此表示，女檢察官究竟是違規或違法？是基於辦案需求或有行政上因素？詳情尚不清楚，已指示高檢署盡速處理，避免風波擴大；蔡清祥並呼籲檢察官辦案嚴守程序正義，切勿造成爭議。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】