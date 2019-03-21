【2020台灣大選】競逐民進黨內初選　蔡英文賴清德同日發文表決心

台灣總統蔡英文早已表明尋求2020年競選連任，惟前行政院院長賴清德近日也突然宣布參選，令民進黨擔心黨內出現分歧。 蔡英文今日（21日）下午將前往民進黨中央黨部，登記黨內總統初選。她前一晚（20日）在Facebook發千字文，強調自己「一直都是團結民進黨的人」，又說「要講承擔我比任何人都懂」。 同一天，賴清德也發文稱，「大家要相信民進黨，也要相信蔡英文總統，也要相信我。」

蔡英文：比任何人更懂承擔

在文中，蔡英文談到「承擔」、「守住主權尊嚴」、「為台灣好」和「不怕挑戰」四個方面，稱自己「才是此刻台灣最需要的總統」。

蔡英文首先回憶自己在2008年接任民進黨黨主席後，如何從不被看好，到成為民進黨史上任期最久的主席並重返執政。「我有自信，要講承擔，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸」，蔡英文說，爭取連任，不只是為了民進黨，也是為了台灣的未來。

蔡英文稱，要找到最適合台灣的位置，守住主權尊嚴，也避開任何擦槍走火的可能。她還以及自己上任以來台灣的國防進展，能證明她是「堅決果斷的三軍統帥」。

蔡英文又說，「能為台灣好，我就做。以前的人不做，我來做，要做總統就該這樣，不計毀譽，帶領國家往前走，這才是此刻台灣最需要的總統。」而對於賴清德，蔡英文以「很緊密的工作夥伴」形容。她還說，自己一直都是團結民進黨的人，從來都不怕挑戰，呼籲「辣台派」一起向前贏得2020年大選。

賴清德：打造典範級初選

與蔡英文的千字文相比，賴清德的帖文只有不到300字。他強調，有決心，將總統初選打造為典範級的初選，「超越個人、派系，完完全全為了台灣。」又呼籲黨公職不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員。

「大家要相信民主進步黨，也要相信蔡英文總統，也要相信我。」賴清德表示，如果有辦法做到這樣的話，「我們不但可以避其害而取其利，更可以讓人民重新再瞭解民進黨，民進黨沒有改變，民進黨一直都沒有放棄對台灣的責任」，這樣的話才有辦法重新感動人民，重新得到人民支援。

（綜合報道）