台身份證改版或刪國旗　女立委淚訴：傷害海外僑胞的心

台灣預計將在2020年確定新版身份證的樣式，並在同年10月開始第一批換發。新版身份證是否保留中華民國國旗，成為朝野爭議的焦點，內政部長徐國勇周二（19日）在記者會上呈現過去6個版本的身份證，指從兩蔣時代直到1986年，前4個版本的身份證都沒有國旗，身份證沒有國旗並非就是台獨。 立法院國民黨團周三（20日）召開記者會回應事件，立委童惠珍現場哽咽指出，「台灣人心中要有國旗」，民進黨政府急於消滅國旗與國號，深深傷害海外僑胞的心。

台灣身份證改版或刪中華民國國旗，國民黨立委童惠珍聲淚俱下痛訴。（ETtoday新聞雲）

台灣國發會主委陳美伶日前接受立委質詢時表示，未來「數位身份識別證」上不會有國旗，引發爭議聲浪。內政部長徐國勇隨即召開記者會指，是否保留國旗還未定案，但兩蔣時期就算沒國旗，國家主權亦未消失，全世界則只有6國身份證有國旗，大陸和日本都沒有，希望國旗問題不要演變為政治問題。

立法院國民黨團20日召開記者會，立委童惠珍痛斥民進黨「從身份證上意圖造成認同上的混淆和疑惑，不去拚經濟、拚民生，刻意操縱對立與矛盾」，她說到激動處甚至淚灑現場，「無所不用其極消滅中華民國，我們很痛心！」

台灣曾舉辦過新式身份證的樣式投票，圖為設計獎優勝作品。（Identity Redesign網站截圖）

童惠珍指出，海外僑胞把這面國旗當成熱愛國家的象徵，「我相信國旗不僅要在身份證上，更要在台灣民眾的心中，我們的心中都要有國旗，中華民國才會有未來。」

同樣是國民黨立委的吳志揚則表示，民進黨口口聲聲說要捍衛中華民國，「實際上就是一步一步讓中華民國消失於無形」，利用這個機會彰顯意識形態治國，乘機消滅中華民國國旗、圖像和意象，把國民對於國家的認同一點一滴弱化。國民黨發言人陳學聖更力挺直呼「如果我們所有的作為民進黨都不接受的話，我們年底一定要發動公投，就是身份證要有國旗。」

（ETtoday新聞雲／民視）