【柯文哲訪美】白宮晤美官員提「台灣價值」　否認談及總統選舉

台北市長柯文哲今天（20日）前往白宮，與美國國安會、國防部及國務院官員會晤。他會後向記者表示，美國還是台灣「最重要的盟友」，他向美方表達了台灣核心價值為民主自由，以及台美關係的「五個互相」，但否認談及總統選舉。

柯文哲前往白宮國安會所在地的艾森豪威爾行政大樓，與美國國防部及國安會官員會面。（中央社）

柯：「兩岸一家親」是釋出善意

柯文哲訪美進入第三天，他上午先到布魯金斯學會（Brookings Institution）與美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）等人進行約2小時閉門會議，隨後進入白宮國安會所在地的艾森豪威爾行政大樓，與美方官員會面。

在與卜睿哲的會晤中，他再次闡述「兩岸一家親」立場，稱該論述是向中國大陸釋出善意，只是回過頭還是要準備經濟與國防。「我們也沒有要去激怒中國，或跟他對幹、對嗆。」

國安會的會議則有國務院代理亞太副助卿史墨客（Hanscom Smith）、美國在台協會華盛頓總部執行理事羅睿智（John J. Norris Jr.）、國務院台灣協調處副處長戴德年（Daniel K.Delk）等出席。

柯文哲與國務院台灣協調處副處長戴德年（右）會面。（台北市政府）

指美方未詢問參選總統事宜

柯文哲會後表示，閉門會議內容都不會向外透露，但「有一點很重要，美國還是台灣最重要的朋友」。他又指從來沒有一個外科醫師當政治家，所以美方對他感到好奇是理所當然。

有傳媒追問他向美方表達哪些價值，柯文哲則指，有重申「民主自由還是台灣最重要的核心價值」，以及台美交流的五個互相，即互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

至於是否感受到美方官員視他為「可接受的總統候選人」，柯文哲指「美國不會干涉他國內政」，特別是職業外交官或國防部官員都有一定分寸，不會詢問他這件事。

（中央社）