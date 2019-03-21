韓國瑜22日起訪問港澳深廈或會晤劉結一　表態只談經濟不談政治

高雄市長韓國瑜將於明日（22日）啟程先後訪問香港、澳門、深圳、廈門，這是他上任以來首度訪問港澳及大陸。針對是否與國台辦主任劉結一於廈門會面，韓國瑜20日受訪時表示，這是經濟之旅，只談經濟、不談政治。

韓國瑜21日出席高雄市登革熱防治活動，被問到是否與國台辦主任劉結一會面，他表態此行只談經濟，不談政治。（高雄市政府供圖）

韓國瑜預計22日一早啟程飛往香港，23日轉往澳門，24日赴深圳，26至28日訪問廈門。根據官方公布的行程，韓國瑜在港澳將有幾場投資洽談會，並將參訪澳門賽馬會。在深圳將訪問前海金融貿易特區；參訪高科技企業；到廈門將參訪港區建設、造訪廈門大學台灣研究院，並與當地台商舉行座談。

據《聯合新聞》報道，劉結一將於26日在廈門與韓國瑜見面，一方面表達北京歡迎支持「九二共識」城市前來交流合作，同時也利用機會與韓國瑜方面建立起聯繫管道。廈門市長莊稼漢等官員亦將與韓國瑜會面，並一起見證高雄與廈門簽訂農業大單，約1.5萬噸高雄農產品將銷往福建。

而有關劉結一「特地飛至廈門」的說法，韓國瑜透露，他不曉得國台辦主任是怎麼來的，因此不用刻意講是特地飛往當地。他還表示，一切尊重當地的安排，以平常心看待。此行只談經濟、不談政治，「不會碰觸陸委會再三告誡的紅線」。

韓國瑜對高雄農漁產品銷往大陸有信心。（聯合新聞）

據悉，陸委會19日曾表示，台灣各地方政府與中國大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關團體合作，須事前經主管機關許可。對於民間為促進農產品行銷合作所簽署的合作文書，倘不涉及政治性或公權力的商業行為，陸委會予以尊重。

（綜合報道）