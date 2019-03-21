長榮航空不排除4月罷工　空服員不滿外站津貼不如華航　

華航機師罷工剛落幕1個多月，如今再傳出長榮航空空服員正在醞釀4月可能罷工，主要是因為長榮空服員外站津貼不如華航，若4月9日展開的勞資二次調解破局，桃園市空服員職業工會表態不排除罷工。 空服員工會和長榮航空企業工會昨日（20日）晚間發布聯合聲明，呼籲交通部長林佳龍撤回設立罷工預告制度，別打壓民營工人爭取自己的勞動條件。

長榮航空空服員要求將外站津貼從每小時3美元（約合24元港幣）調整至每小時5美元（約合40元港幣）。（資料圖片/視覺中國）

據中央社報道，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱20日表示，工會的主要訴求包含調高外站津貼、禁搭便車條款及改善過勞航班，其中外站津貼部分，長榮航空空服員目前外站津貼為每小時3美元（約合24元港幣），希望能夠比照華航調整至每小時5美元（約合40元港幣）。

據悉，工會在三月就已經與桃園勞動局聯繫，要求與資方調解。第一次勞資爭議調解時，長榮航空公司就改善過勞航班議題給出初步回應，以及願研擬調整薪資和禁搭便車的配套措施，應允將於二次調解時，就工會各項主要訴求給予更明確的對案，因此雙方同意於4月份進行第二次調解。

鄭雅菱表示，4月9日將在桃園市勞動局進行第二次勞資爭議調解，若資方仍對訴求沒有回應，不排除採取罷工行動。據悉，空服員工會長榮分會對於罷工，內部已經有初步共識。

空服員工會和長榮航空企業工會發布聯合聲明，籲交通部撤回設立罷工預告制度。圖為長榮航空企業工會去年11月赴民航局前抗議。（聯合新聞）

交通部長林佳龍則表示，目前針對長榮航空勞資協商進行得還算順利。他強調，因航空業有特殊性，會影響許多旅客，如果能透過協商解決爭議，才是社會所樂見，不希望走到罷工這最後一步的手段。

（中央社/聯合新聞）