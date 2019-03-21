【2020大選】賴清德提務實台獨三方向　與蔡英文「三條件論」交鋒

同屬民進黨的台灣總統蔡英文及前行政院院長賴清德，近日皆宣布參與競逐2020年總統大選，蔡英文今日（21日）登記參與黨內總統初選，表示擔任台灣總統必須有三個條件，而符合三個條件的人就是蔡英文。 而在當晚，賴清德於Facebook上稱台灣已獨立，又重申自己是務實的台獨工作者，提出自己務實的三個方向，頗有與蔡英文交鋒的意味。

蔡英文21日登記參加黨內總統初選。（中央社）

據早前報道，蔡英文今日提出擔任台灣總統必須有三個條件。第一，面對中國威脅，應強化國際連結，與理念相同國家捍衛區域穩定和平；第二，要挑起責任，處理改革問題，承受外在壓力，不計毀譽的帶領台灣往前走；第三，要團結民進黨的力量，再集結更多理念相同的社會力量共同支撐理想、共同支撐國家大政。

賴清德重申自己是務實的台獨工作者，又提出自己務實的三個方向。（賴清德Facebook）

賴清德則在Facebook上發文，稱「台獨」是台灣已獨立的簡稱，意思就是「台主」，「台」灣自己當家作「主」，捍衛「台」灣民「主」。

賴清德又強調他是個務實台獨工作者，他的務實反映在三個方向：第一，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立；第二，台灣前途由2300萬人民決定，哪怕是總統，任何人都不能干預；第三，台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

賴清德指，國家的前途，由台灣人民自己決定，「呷飯皇帝大」顧好百姓、發展經濟，是他一貫的主張，從未改變，相信也是多數台灣人民的共識。

（綜合報道）