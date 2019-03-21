【2020台灣大選】蔡英文登記黨內總統初選：民進黨和台灣需要我

台灣總統蔡英文今日（21日）下午赴民進黨中央登記黨內總統初選。蔡英文表示「民進黨需要我，台灣也需要我」，她願再次承擔下一個階段責任。她又提及，擔任台灣總統有三個條件，而「這三條件的答案就是蔡英文」。 完成登記後，蔡英文即率團開啟8天7夜的訪南太平洋三國之旅。

台灣總統蔡英文21日前往民進黨中央，進行總統黨內初選登記。（中央社）

蔡：擔任台灣總統需滿足三個條件

蔡英文在登記現場提出，擔任台灣總統必須有三個條件。第一，台灣處於外有壓力威脅、內有挑戰，面對來自中國威脅的狀況下，必須強化國際連結與其他友好國家或理念相同國家，同時捍衛地區的和平穩定。因此台灣需要一個總統熟悉國際事務，懂得與不同國家、團體、政治人物、民意代表互動，能夠折衝。

蔡英文在登記現場表示，擔任台灣總統必須滿足三個條件，而這三個條件「答案就是蔡英文」。（中央社）

她續指，第二個條件是台灣面臨很多問題，過去的執政者很多都選擇迴避、拖延問題，但執政者必須挑起責任，處理長久以來讓台灣社會不能前進的問題。但是處理這些改革問題，必定有社會反對聲、和既得利益者的反撲，因此領導者必須承受壓力和攻擊，也要不計毀譽，持續勇敢帶領台灣往前走。

至於最後一個條件，蔡英文表示，「這個總統不只是明星球員，這個總統還要是個好隊長」，即便是柴米油鹽，都是總統要去挑起責任處理的事情。對台灣來講，需要的是一個能團結民進黨，而且能夠集結更多理念相同的社會力量共同支撐理想、共同支撐國家大政的執政者。

蔡英文最後指，這三個條件「以我來看的，答案就是蔡英文」，因此她今天再次登記總統初選，準備承擔起下一階段領導台灣的任務。

台灣前行政院院長賴清德18日已完成初選登記，外界認為民進黨內呈現蔡賴兩強相爭局面。

（中央社、聯合新聞網）