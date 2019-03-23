世界衛生大會再度拒邀台灣　蔡英文：將繼續爭取參會

世界衛生組織（WHO）發言人Christian Lindmeier近日回覆台媒查詢表示，台灣先前基於「兩岸諒解」（cross-strait understanding）始能參與世界衛生大會（WHA），如今若不再有「兩岸諒解」，台灣就不應期待收到邀請函，意即今年在瑞士日內瓦舉行的WHA，或將是自蔡英文2016年擔任總統後，台灣連續第3年缺席WHA大會。 正在南太平洋訪問的蔡英文聽到消息後表示，健康是人權亦是普世價值，北京無理由排除台灣於世界健康體系外，台灣將繼續爭取加入WHA與WHO。

在南太平洋島國訪問的蔡英文稱，將繼續爭取參與WHO和WHA。（中央社）

蔡英文指出，沒有台灣參與是世界健康體系的損失，台灣可以做、可以貢獻很多，台灣與邦交國的醫療合作是很有意義，且有很多實質貢獻，政府會繼續努力。

WHA是WHO的最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。台灣自2009年起以觀察員身份參與WHA，2016年收到的邀請函加註了「一中原則」，2017年、2018年則未有收到邀請。

今年的WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦舉行。據悉，台灣目前仍在積極爭取獲邀以觀察員身份與會，預計4月初對外說明今年的做法。

（中央社）

蔡英文在Facebook回應WHA拒邀一事▼▼