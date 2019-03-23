【四度參選？】宋楚瑜將連任親民黨主席　4月率團訪問大陸

高雄市長韓國瑜率團訪問港澳及大陸之際，台灣親民黨主席宋楚瑜亦計劃在連任黨主席後，於4月中旬赴大陸展開經貿之旅。近來政壇傳出宋楚瑜可能投入2020總統選舉，親民黨內人士不諱言的確有人勸進宋楚瑜再次參選。

宋楚瑜曾分別在2000年、2012年和2016年參選總統，三次皆落選。（聯合新聞網）

親民黨將於下周五（29日）在台大醫院國際會議中心召開會議，依《政黨法》相關規定進行黨章修改，以及進行黨主席、全台委員選舉。由於目前僅有現任黨主席宋楚瑜登記參選，預計宋楚瑜將連任，並計劃於4月中旬赴大陸展開經貿之旅。

據隨團參訪人士透露，宋楚瑜此行前往大陸，定調以經貿為主，不會涉及政治。宋楚瑜想透過今次訪問，試着幫助台灣找尋機會，替台灣的經濟找活路。

對於2020年的台灣總統大選，親民黨團主任兼組織部主任張碩文表示，的確有很多人勸進宋楚瑜參選，主要是認為給民進黨執政機會卻沒做好，給國民黨機會同樣做不好，不應淪為兩黨競爭的常態。

宋楚瑜現年77歲，1979年至1984年擔任前行政院長蔣經國的秘書，後升任新聞局長。他於1994年當選台灣省省長，任期4年；2016及2017年在亞太經合組織（APEC）峰會上擔任台灣代表。

宋楚瑜曾於2000年、2012年及2016年3度參選總統，他近日更新Facebook頭像，相片更配上「改變從您我開始」文字，引發外界猜想他是否準備再度挑戰總統寶座。

（中央社）