【2020大選】宋楚瑜更新Fb頭像表態參選總統？　親民黨發言人否認

台灣2020總統大選近日成為熱門話題，目前已有10人表態參選，其中競逐民進黨黨內總統初選的是現任總統蔡英文和前行政院長賴清德，國民黨目前有王金平等6人角逐出線，另外還有兩名無黨籍人士表示競選。惟親民黨至今仍未有人明確表態參選。 今日（22日），曾經四度參選總統的親民黨主席宋楚瑜在Facebook上更新頭像，相片更配上「改變從您我開始」，引發眾人猜想他是否準備再度挑戰總統寶座。

據台媒報道，宋楚瑜的Facebook的頭像已近3年沒有更新，突然更新相片令不少人相當驚訝。從新相片可以看到宋楚瑜眼神堅定地看著遠方，儘管年紀不小，精神看來還不錯；而且相片上寫下「改變從您我開始」，有網民留言為其加宋楚瑜也寫下「一起加油」、「改變＋1」等字句。一時之間，宋楚瑜參選的傳聞甚囂塵上，或將為政壇再投下一個震撼彈。

宋楚瑜曾分別在2000年、2004年、2012年和2016年投入總統選舉，四次皆落選。（聯合新聞）

加上親民黨29日將召開黨員大會，有消息傳宋楚瑜將在會中宣布參選總統。對此，親民黨發言人吳崑玉22日駁斥這項傳聞，強調是為因應「政黨法」規定，因而召開黨員大會推選黨主席，並無參選總統一說。但吳崑玉同時提到，親民黨也有「狂粉」支持宋楚瑜，黨內也的確有人力拱宋參選，但目前未有相關訊息。

親民黨團總召李鴻鈞也說，全國黨員大會當天召開後，先選出全國委員，接著再推選黨主席；至於參選總統一事，宋楚瑜並未與他討論過，他也是第一次聽到這個消息。

據悉，宋楚瑜曾分別在2000年、2004年、2012年和2016年投入總統選舉，若此次再度出馬，將成為台灣選舉史上角逐正副總統次數最多的政治人物。

（綜合報道）