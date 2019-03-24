【2020台灣大選】駁蔡英文三條件論　韓國瑜：台灣安全人民有錢

台灣總統蔡英文日前登記民進黨黨內總統初選時表示，擔任台灣總統必須有三個條件，而符合三個條件的人就是蔡英文。 正率團到香港、澳門、深圳和廈門參訪的高雄市長韓國瑜對此公開回應表示，當總統只需符合8個字，即「台灣安全、人民有錢」，而這是人民需要的。

韓國瑜在參訪期間表示，當總統需符合「台灣安全人民有錢」的條件。（李虎門攝）

韓國瑜一行昨午在澳門旅遊塔會展娛樂中心舉行投資洽談暨簽約儀式，隨後轉往澳門銀河參訪。他期間接受傳媒採訪時表示，現在很多想選（總統）的人「講的樂樂長（按：台語，意指很多政見理念）」，像「阿婆的裹腳布」一樣，其實總統要做的很簡單，只有八個字，就是「台灣安全、人民有錢」，這就是台灣人民想要的。

有分析認為，韓國瑜在「拚經濟」的口號之外，首度提到「台灣安全」格局，可能是為2020年參選做準備。

早前報道，蔡英文在登記民進黨黨內初選時提到，擔任台灣總統必須有三個條件，第一是面對中國威脅，應強化國際連結，與理念相同國家捍衛區域穩定和平；第二，要挑起責任，處理改革問題，承受外在壓力，不計毀譽的帶領台灣往前走；第三，要團結民進黨的力量，再集結更多理念相同的社會力量共同支撐理想、共同支撐國家大政。

此後，民進黨黨內初選參選人、前行政院院長賴清德亦提出自己務實的「三個方向」，表示台灣前途由2300萬人民決定，又說要發展經濟、壯大台灣。