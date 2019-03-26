台陸生直播倡民主收「死亡威脅」　父母失聯斷經濟來源

台灣嘉南藥理大學的21歲大陸交換生李家寶，3月11日透過直播主張推行大陸民主化，引發熱議。他今天（26日）受訪時表示，事後已收到多次「死亡威脅」，且與父母失聯，經濟來源已被截斷，儲蓄只能撐到4月底，「不知道接下來該怎麼辦」。

李家寶指收到諸多類似的「死亡威脅」。（Twitter）

李家寶上周六（23日）在Twitter上傳一張即時通訊軟件Telegram對話截圖。圖片顯示，一名自稱來自江蘇江陰，名叫「陳焱」的男子，對他發出「我等着親手殺掉你這個垃圾」的短訊。他今天告訴台灣《中央社》，自他的直播曝光以來，便陸續收到類似的死亡威脅，不過他目前在校園內尚未遭遇形跡可疑的人士。

他又提及，自己的微信已被封鎖，自3月14日後便無法與父母聯絡，打電話則「不是無法連線，就是沒人接」。父親最後一次傳訊息給他，則是要他刪除所有異議帖文，盡快返回大陸。他目前只能聯絡到姑姑，但姑姑亦不敢多談父母的狀態，只告訴他「自己想」，他因而推斷父母「很有可能已被軟禁」。

將申請在台專案長期居留

李家寶還指，姑姑在電話中轉述地方執法人員透露，他的案件已由國安部、公安部和教育部直接下令辦理，情況不容樂觀。他並坦言，自直播過後，家人未再向他匯任何生活費用，海外友人想透過線上支付平台轉帳資助他，卻發現他的帳戶因中國大陸手機門號遭註銷而無法收款。他又指希望申請在台專案長期居留，並與移民署與海基會人員取得聯繫，預計4月左右正式提出申請。

（中央社）