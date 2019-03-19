【柯文哲訪美】遭紐約市議長「放飛機」　妙答陸生提問獲掌聲

台北市長柯文哲16日至24日赴美參訪，一舉一動受到關注。當地時間18日（周一），柯文哲拜訪紐約市議會，不過報道指原訂會面的議長張晟（Corey Johnson）臨時有事缺席，僅由紐約市議會財政委員會主席卓姆（Daniel Dromm）等人接待。 柯文哲17日（周日）又和大紐約地區留學生座談，期間妙答陸生提問，成功引來台下學生的歡呼及掌聲。

柯文哲（前右）18日拜訪紐約市議會，原訂會面的議長張晟（Corey Johnson）臨時有事沒有出席，僅由卓姆（Daniel Dromm）（前左）等人接待。（台北市政府）

柯文哲18日中午與外交政策全國委員會（NCAFP）專家學者餐敘，下午率市府團隊與市議員黃珊珊、侯漢廷、陳怡君、王浩、王欣儀拜訪紐約市議會，針對市政議題進行交流。但是原訂會面的議長張晟（Corey Johnson）因臨時有事沒有出席，僅由紐約市議員卓姆（Daniel Dromm）、陳倩雯（Margaret Chin）以及顧雅明（Peter Koo）接待。

台北市府團隊在行前持續與紐約市政府聯繫，盼能安排柯文哲與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）碰面，但最終未敲成。柯文哲表示，「沒辦法，聽說他最近很忙，跑美國總統初選的人」。5年前柯文哲以無黨籍台北市長參選人身分赴紐約參訪時，曾在行程中巧遇白思豪，2人曾握手寒暄。

當地時間17日（周日），柯文哲和大紐約地區留學生座談。（大紐約地區台灣同學會聯合會）

此外，在當地時間17日（周日），柯文哲和大紐約地區留學生座談，有陸生提問如果他將來有機會擔任「台灣地區領導人」的話，該怎麼處理內政、外交等問題？話還沒說完，現場多數台灣留學生就議論紛紛，柯文哲則表示：「你應該說，我會當中國領導人的話。」這引來台下學生的歡呼及掌聲。

柯文哲也回應這名陸生說，永遠不要幻想在一天內改變整個國家或整個世界，而是要明確知道目標與大方向，然後堅持走下去。他舉例，荷蘭阿姆斯特丹的自行車系統花了40年建立，但台北市卻會失敗，原因是往往幻想在2、3年內改變。

（中央社/鏡週刊）