【韓國瑜外訪】陸委會主委：韓國瑜水果賣得不錯　進中聯辦扣分

高雄市長韓國瑜近日到訪香港、澳門、深圳、廈門四城，簽約外銷累積的訂單金額已達新台幣53億元。而在訪問期間，韓國瑜先後會晤了港澳中聯辦主任和國台辦主任劉結一，引起兩岸關注。 陸委會主委陳明通今天（27日）接受立法院內政委員會備詢表示，對於韓國瑜賣水果的部分要給予肯定，但韓國瑜進入中聯辦的這件事情是扣分的。「人家構築一國兩制台灣方案的戰略企圖，你幹嘛要去落實呢？這對兩岸關係絕對是負面。」

韓國瑜3月22日下午到訪香港中聯辦，與中聯辦主任王志民會面。（中聯辦網頁）

在接受備詢前，陳明通當天在立法院受訪時還指出，現在香港民意被限縮，「一國兩制」中的「一國」精神更被貫徹，加上習近平在1月2日提出的「習五點」，現在兩岸情勢與過去有很大的不同。

有媒體詢問，韓國瑜進中聯辦沒有法律問題，但在政治上是否不妥。陳明通稱，進入中聯辦是非常敏感的政治行為，引起這麼多爭議，整個社會都嘩然，曆屆縣市長包括馬英九當台北市長任內、陳菊當高雄市長任內，也都沒進過中聯辦。

陳明通在2001年8月擔任陸委會副主委時，也曾宴請時任香港中聯辦台灣事務部部長邢魁山。陳明通說，當年是邢魁山來台灣，業務上請邢魁山吃飯，是彰顯主權行為。

韓國瑜外訪期間，與國台辦主任劉結在深圳會面。（中央社）

此前傳出陸委會將依違反《兩岸人民關係條例》，對韓國瑜開罰最高新台幣50萬元以下罰金；並將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範。對此，陳明通指出，目前還沒開罰，會請韓國瑜說明後再針對事實進行認定。且證實正在研擬法規，但不建議使用「韓國瑜條款」這樣的名詞。

（聯合新聞網）