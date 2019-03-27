台胞任大陸村官被指違法　國台辦：民進黨阻礙台人發展不得人心

大陸國台辦發言人安峰山今天（27日）在例行記者會上，介紹「31條惠台措施」迄今為止的成效，並對「民進黨當局近期阻撓兩岸交流與合作」相關情況作出回應。 安峰山說，民進黨政府處於一黨之私，處處設置障礙，損害了台灣同胞獲得美好生活的權利，是在阻礙台灣民眾發展機會。大陸將進一步落實「31條措施」，不斷增進兩岸同胞福祉。

廈門海滄聘用數十名台灣人擔任社區主任助理。（資料圖片／中央社）

安峰山指出，民進黨政府公開打壓和恐嚇到大陸工作的台灣同胞，這種做法已屢見不鮮，台胞受聘擔任社區主任助理、村委會和居委會的執行主任等，都是為台灣同胞在陸發展提供機會和便利的好事，而民進黨政府卻以違法指控來威脅恐嚇，是不得人心的。

他又指，台灣同胞是大陸的骨肉天親，兩岸同胞之間的交流合作不能停、不能斷、不能少。各地區各部門一直在持續積極地推動落實落細「31條措施」，在金融服務、文化合作交流和台灣同胞參評各類榮譽獎項方面都卓有成效。

他強調，大陸會繼續加強和推動兩岸民間各界交流合作，在進一步落實「31條措施」的基礎上，繼續推出更多惠及台灣同胞的政策措施，努力讓兩岸同胞走得越近越親，讓兩岸關係發展越實越好，不斷增進兩岸同胞的利益福祉。

大陸官媒《人民日報》今年初報道說，已有66名台灣人擔任廈門社區主任助理，在台灣的反對下，廈門又展開新一波「徵才」。台灣內政部則對此表示，目前還在調查和收集相關事證，如有違反兩岸人民關係條例，可依現有法規實施罰款。

（中新網）