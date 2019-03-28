韓國瑜結束參訪行程　聞中天新聞被罰百萬台幣：我回去也要被罰錢

高雄市長韓國瑜今日（28日）結束陸港澳參訪行程。他在出發回台前回應中天被罰100萬新台幣（約25.6萬港元）一事，稱「我回去也要被罰錢了」。

《中天新聞台》的「異象？！三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」、「『東廠』抓到了？ 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」兩則新聞違反事實查證原則，合共罰款新台幣100萬元（約25.6萬港元）。（資料圖片）

今日上午，韓國瑜離開廈門酒店前往機場。當聽說《中天新聞台》被台灣通訊傳播委員會（NCC）罰款100萬元新台幣（約25.6萬港元），他回應指，「我回去也要被罰款了，罰50萬元（約12.8萬港元）！」

早前報道，《中天新聞台》因報道特定政治人物比例過高，民眾申訴多並有「置入性行銷」的情況，被NCC要求1個月內檢討改正，若未改正不排除罰錢或撤換新聞部主管，甚至可能涉及2020年更換牌照事宜。此外，《中天新聞台》的「異象？！三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」、「『東廠』抓到了？ 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」兩則新聞違反事實查證原則，合共罰款新台幣100萬元（約25.6萬港元）。

韓國瑜日前因與港澳中聯辦、國台辦主任劉結一見面引起爭議。台灣陸委會表示，將請韓國瑜說明情況，若涉及具體政治合作行為，依法最高可處新台幣50萬元（12.8萬港元）以下罰款。

據了解，韓國瑜已乘飛機從廈門回高雄，到達後將召開記者會向公眾說明此行成果。