【2020台灣大選】韓國瑜料晤吳敦義　確定參與黨內總統初選意願

在台灣，國民黨主席吳敦義日前提出以特邀或徵召方式，讓高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選。台媒報道，韓國瑜周四（28日）結束訪問行程返台後，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺已約定與韓先行會面，若當面確認其有意參選，韓國瑜將在4月10日前與黨主席吳敦義會面，正式確定接受徵召參加初選。

高雄市長韓國瑜當選後人氣不減，有機會成為2020年國民黨的總統候選人。（韓國瑜Facebook）

韓國瑜周四返台後受訪時，被問及是否接受徵召，他表示這次與局處首長、議員一起努力拚訂單，眼下不談個人，因為這樣對其他人不公平。前新北市長朱立倫同日表示，希望吳敦義盡快與韓見面，如果韓接受徵召，整件事就很單純，全黨團結一致打贏勝仗。

據了解，吳在確認韓的意願和看法後，不排除與朱立倫及前立法院長王金平會面，了解他們作為黨內其他主要參選人的看法，黨的協調機制才會正式展開。若韓在4月10日前仍不願表態，黨中央會採取後續的因應措施。

王金平周四則拜會了前黨主席洪秀柱，對於黨中央提出「特邀」韓國瑜參與初選，他認為社會上自然會有公評，他都尊重；王金平則預計4月3日與韓見面，笑言「跟韓國瑜心意相通沒有改變」。

（聯合報／三立）