赴陸當「村官」被指違法　台內政部首罰兩人各10萬　促主動離任

台灣內政部周五（29日）發布消息，指台灣人李佩珍、符坤龍赴陸擔任社區主任助理違法，違反「兩岸條例」規定之不得擔任中國大陸黨政軍機關（構）、團體之職務，並依該法裁處10萬元罰鍰（新台幣．下同）。

2018年，廈門官方舉辦台人社區助理「上崗」典禮。（VCG）

內政部表示，依陸委會認定，社區居民委員會為陸方各級人民政府所屬基層組織，社區主任助理類似台灣的村里幹事，屬陸委會公告禁止任職之黨政軍機關（構）的職務。只要台灣人擔任中國大陸社區主任助理，就違反兩岸條例第33條第2項規定。

內政部指，李佩珍自2014年起擔任廈門市海滄區海滄街道青礁村院前社區主任助理，符坤龍則自2017年起擔任廈門市海滄區未來海岸社區主任助理，並多次就從事社區主任助理工作接受媒體訪問，違法任職事證明確，因此依法處以罰鍰。

內政部次長陳宗彥強調，兩岸條例是基於確保台灣安全與民眾福祉，在1992年即制定公布，只要是台灣人從事兩岸各項交流活動，皆應遵守兩岸條例及相關法令的規範。內政部目前正就其他個案進行行政調查作業，擔任社區主任助理的台灣人既知已違反兩岸條例，應主動離任。

陳宗彥也呼籲，中國大陸人士與台灣交流，應在合法的前提之下，不要讓合灣人誤陷法網。同時，台灣人對中國大陸人士可能違法的要求更應提高警覺，避免觸法，以確保台灣安全與全民的利益。