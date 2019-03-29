反諷「卡韓5招」韓國瑜提「賣台3招」：拆總統府磚頭賣大陸

綜合台媒報道，高雄市長韓國瑜結束訪問港澳、大陸拼經濟之旅，陸委會主委陳明通批評那是一國兩制台灣方案之旅，綠營也批韓「賣台」。 針對所謂的「卡韓5大招」，即陸委會要求補報告、最高罰50萬、增卡韓條款、高市議會要求報告、控涉外患罪等，韓國瑜周五（29日）在高雄市議會受訪時也用「賣台三招」來回應，指自己如果要賣台，就會躲到總統府、拆磚頭、把磚頭賣到大陸去。

韓國瑜29日拜訪高市議會民進黨團。（聯合新聞網）

高雄市議會第三屆第一次定期大會29日開幕，韓國瑜當天分別拜訪了議會無黨團結聯盟、民進黨黨團、國民黨黨團和正、副議長。他拜訪民進黨團時，黨團幹事長陳致中未在黨團辦公室，兩人也未在議事廳碰面。

而韓國瑜在受訪時再次回應陸委會批評他「賣台」的事，重申這是抹黑，非常無聊。「一個縣市長怎麼賣台？台灣人民現在誰能接受一國兩制？我們講的是九二共識 、認同一個中華民國。」韓國瑜又開玩笑稱，如果他要「賣台」會有三招，「第一個，我偷偷摸睡到總統府，晚上躲到總統府，第二個，把總統府的磚頭拆下來，第三，我把磚頭偷偷賣到大陸去，這個就叫賣台。」

韓國瑜本月22日至28日前往香港、澳門、深圳以及廈門訪問，期間簽署總值約53億新台幣（折合13.4億港元）的訂單。（高雄市政府提供）

他又提到，過兩天工業總會要到高雄來投資新台幣600億到800億左右，富邦銀行還要再投資新台幣400多億，高雄市政府不光是農漁民、花農、工商企業界，更要加強照顧中小企業。

韓國瑜強調，最近幾天網絡熱搜高雄市達10億次，「高雄市的知名度愈來愈高，高雄市民愈來愈快樂，這個城市才有希望，這跟賣台有什麼關係？就是一心一意為高雄拼經濟。」

（聯合新聞網）