【2020台灣大選】徵召韓國瑜參選？　王金平：要證明會絕對當選

台灣2020年大選拉開序幕，台媒日前報道，國民黨主席吳敦義有意徵召高雄市長韓國瑜加入黨內總統初選。 同樣表態爭取國民黨總統提名的前立法院長、國民黨立委王金平今天（29日）被問及是否介意徵召的做法時，反問「你覺得這樣公平嗎？」呼籲國民黨中央要證明被徵召的人絕對當選。

高雄市長韓國瑜當選後人氣不減，有機會成為2020年國民黨的總統候選人。（韓國瑜Facebook）

吳敦義日前提出的「徵召式初選」方案，被認為是幫不便主動登記領表的高雄市長韓國瑜解套。王金平今天（29日）受訪表示，黨中央必須證明，被徵召的人有意願參選，且徵召就絕對當選；同時，亦要證明未被「特邀」或「懇邀」的人必然落選。

王金平說，他有信心通過初選，一路選到最後；他尊重黨中央，但「尊重不代表接受」。在辦法還沒定出來之前，大家總要表示一點意見，讓黨中央也瞭解別人的想法，但國民黨無論怎樣都要團結。

王金平昨天（28日）與前黨主席洪秀柱會面時，面對洪秀柱說「我不知道，甚麼特邀？」他笑道「我還沒告訴她甚麼叫特邀，是哪隻妖」，疑似影射吳敦義。王金平今天對此表示，大家都是開玩笑的，有時候也要幽默一下。

另一方面，據台灣監察院今天出版的「廉政專刊」，王金平夫婦共有75筆土地、2筆建物，多數為贈與，不動產較去年資料新增5筆土地。王金平受訪時回應稱，「很好啊，有土地不是很好嗎？」表示這些都是繼承來的祖產，至少有40年以上了。

（綜合報道）