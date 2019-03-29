【2020台灣大選】賴清德談參選動機：擔心民進黨敗選衝擊台灣民主

台灣2020年大選，民進黨內總統初選「蔡賴對決」已正式開打。現任總統蔡英文出訪返台，今天（29日）一早就在Facebook表示「上工了」；前行政院長賴清德上午則以參訪智慧城市展打響第一炮。 賴清德下午緊接着出席新書《用行動帶來希望》發布會，強調參加初選的目的是擔心民進黨敗選，衝擊台灣民主和主權。他更一度在發布會上哽咽道「寧可輸掉這場初選，我都不可能去傷害總統蔡英文」。

賴清德上午先參訪智慧城市展。（聯合新聞網）

蔡英文昨晚結束對南太平洋邦交國的訪問行程返台，今天上午就馬不停蹄地出席台灣金融聯合都市更新服務公司揭牌儀式。在蔡英文出訪期間暫停公開行程的賴清德，今天也恢復公開活動，上午先參訪智慧城市展，下午則出席其新書《用行動帶來希望》發布會。

賴清德在發布會上自爆，總統府秘書長陳菊和民進黨黨團總召柯建銘日前到台南找他。他當時向2人表明，自己參選是因為在立委補選輔選期間感受到支持者的焦慮，擔心民進黨2020大選若敗選，失去的不只是政權，對台灣民主和主權亦帶來衝擊。

賴清德出席新書《用行動帶來希望》發布會，強調參加初選的目的是擔心民進黨敗選。（中央社）

賴：民進黨需要「公平的君子之爭」

對於台灣副總統陳建仁今天（29日）聲明將不續任，賴清德表示，他一直很尊敬陳建仁，但參加初選目的是希望接棒承擔，「沒有考慮其他事情。」對於是否會接受協調，賴則回答希望完成初選程序，強調陳菊和柯建銘很認同自己說的「民進黨需要公平的君子之爭」，相信蔡英文也做得到。

賴清德的新書中還自爆他擔任行政院長前，與蔡英文見面時提出的主張，包括修《勞基法》、務實台獨、特赦前總統陳水扁及憲改等，蔡英文均有回應，最後才發布由他接任行政院長。

（綜合報道）