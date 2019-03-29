台癮君子計中計應付警方驗尿　故意被發現褲內藏尿罐原來只是煙幕

台南市警三分局土城派出所昨天（28日）查獲余姓男子毒品通緝犯，把余帶回所內，副所長黃俊榮察覺異常，指出褲頭：「你這裡為什麼鼓鼓的？」在警方要求下，他解開皮帶，褲頭竟藏有一袋預備受檢的尿液，意圖矇騙過關，黃猛搖頭「這是哪一招？」，最後余尿液初篩出現安非他命陽性反應，被依違反毒品危害防制條例送辦。

警方指出，41歲余姓男子，昨天在派出所旁菜市場閒晃，因行跡可疑，引起警方注意，經盤查發現他是檢方發布的毒品通緝犯，並在車上發現安非他命吸食器。余被帶回派出所後，副所長黃俊榮眼尖察覺異狀，指著他的褲頭：「你這裡為什麼鼓鼓的？」，他解開皮帶，褲頭竟藏有一袋預備受檢尿液的尿罐，遭警方沒收。

應付驗尿奇招，卻也瞞不過精明台警（點圖放大）↓↓↓

未料，他被警方沒收的尿罐只是煙霧彈，余到廁所驗尿時，交出驗尿罐內竟然涼涼的，且沒有泡沫，聞起來甜甜的。經警方追問，他支吾其詞，被警方要求脫下外褲受檢，褪下外褲時竟掉下一隻裝有塑膠管的空袋，他看事跡敗露才坦承袋內裝的是含有果汁的混尿，企圖矇騙警方。

最後，他才配合坦然面對驗尿，經初篩尿液呈現安非他命的陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例送辦。警方表示，吸毒者為了躲避查緝什麼招都使出來了，警員見招拆招，識破伎倆，依法送辦。

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