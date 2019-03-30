稱「想交往小女孩」　川漢誘姦中學女生　年紀最小僅12歲就讀初中

一名家住四川成都的48歲杜姓男子為了滿足「想交往小女孩」的心願，隱瞞真實姓名和年齡，謊稱自己開公司、酒莊，通過微信、QQ等軟件與中學女生聊天，用唱歌、借錢、逼債等方式誘姦其中8人，案發時其中6人尚不滿14歲，受害者最小僅12歲。 根據中國裁判文書網周四（28日）公布的刑事判決書，杜男因犯強姦罪，被浙江台州三門縣法院一審判處有期徒刑14年6個月。

48歲男子利用微信等聊天工具，誘姦8名女中學生。（示意圖／視覺中國）

法院經審理查明，2017年下半年至2018年上半年期間，杜男隱瞞真實姓名、年齡，稱自己開公司、酒莊，通過QQ和微信等多種方式，認識浙江三門縣多名初中女學生。在聊天過程中，杜男以男女朋友或兄妹相稱，通過轉賬、買東西、吃飯、唱歌、借錢、逼債等方式，引誘、逼迫8名未成年女性或幼女，與其在賓館內發生性關係。

辯稱不知受害者未滿14歲

判決書顯示，在與受害人發生性關係後，杜男往往會給一些錢安撫她們，數額從千元（人民幣．下同）至上萬元不等。不過杜男在庭審中宣稱，他不知道受害人未滿14歲，主張其行為不構成強姦。

不過法院認定，杜男在偵查階段的供述證實，其隱瞞真實姓名和年紀的目的就是「想交往年紀小的女孩」，且早已知道受害人就讀初中，有的更只有初中一年級。杜男以脅迫等手段多次強姦、姦淫不滿14歲的幼女，即使在強姦其中2名受害者時為犯罪中止，但其行為已構成強姦罪，遂判處有期徒刑14年6個月。

（中國裁判文書網／北京頭條）