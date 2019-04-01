吾爾開希台北酒後揸電單車被捕　一度堅稱未飲酒

定居台灣的八九學運領袖吾爾開希，昨天（31日）凌晨在台北市大安區騎電單車左搖右擺，被警員截查並驗出酒精超標，清晨移交地檢署偵辦。

吾爾開希台北酒後揸電單車被捕，酒精值達0.4毫克。（網上圖片）

警方指出，當日凌晨一時半左右，在和平東路二段見到一名身材壯碩騎電單車的中年男子搖搖晃晃，立即將他攔截。對方全身散發濃烈酒氣，一開始堅稱沒喝酒，直到酒精呼氣測試值高達0.4毫克才改口。警員在男子出示身份證後始發現他是吾爾開希，而他後續則配合調查。

吾爾開希向警方供稱，前日晚間與友人到東區一間酒吧喝了幾杯啤酒，凌晨結束聚會後騎電單車返家，沒想到在路上被警方截查。警方偵訊後依公共危險罪送辦，檢方以他沒有肇事、坦承酒駕態度良好，訊後請回。

吾爾開希隨後在Facebook發表帖文認錯，稱「毋庸置疑，是我的錯！配合檢警調查，認罪。再也不敢了」，但一方面又指傳媒的報道是「無聊的八卦新聞」。

吾爾開希1968年生於北京，與王丹、柴玲等人同為八九學運領袖，六四事件發生後被通緝。他當時在父親的幫助下從蘭州乘坐軍機，經香港逃離中國大陸，開始其漫長的流亡生涯。流亡美國就讀期間，他認識了赴美留學的台灣女子陳慧玲，遂決定離開美國赴台灣定居。他並與陳慧玲結婚生子，取得中華民國國籍。

（綜合報道）