流浪幼犬誤闖農田　地主持棍追打　30秒影片十次起腳踢飛小狗！

台灣動物緊急救援小組今天（3日）凌晨接獲有人轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳踹，在短短30秒影片中，狗至少有2次被踹飛到空中再落下，台灣動物緊急救援小組與動保執法單位正在追查虐狗人的身分。

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台灣動物緊急救援小組是今天凌晨接獲網友轉寄影片投訴，一名田地主人為了驅趕流浪犬，竟手持棍棒追打，甚至用腳狠踹；只見在短短30秒影片中，一隻可憐流浪小黑狗被狠狠踹飛到空中至少兩次。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，據初步了解，這段影片拍攝地點在嘉義朴子地區，是當地學生路過時無意間拍下；目前台灣動物緊急救援小組正透過管道聯絡拍攝者，希望了解影片中更多細節，並找到這名踢狗人 。

影片註解寫著：「小小生命竟被你這樣傷害，不停地用腳踹，狠狠地往死裡踹，甚至踹到狗飛起來！若你不喜歡牠們，可以驅趕沒有關係，但你用這種方式對待流浪動物就是不對。流浪根本不是牠們願意的，如果可以選擇，誰會願意流浪？」

台灣動物緊急救援小組提醒，無論使用任何方式虐待或傷害犬貓等動物都違反《動物保護法》，若造成貓狗重傷或死亡，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金；呼籲大家不要傷害牠們。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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