悲痛！台無良狗主搬家棄兩毛孩於空屋　餓狗啃同伴屍體仍釀雙亡

飼養寵物該是一生的承諾，棄養已經可惡，如果故意讓狗狗在斷糧斷水下活活餓死，更是罪大惡極！台灣一名無良狗主早前搬家，將兩隻寵物犬留在空置舊居，明知兒子沒有回去照顧餵食，仍任由兩犬自生自滅。最終其中一犬捱不住餓死，另一隻黑狗被迫啃食同伴遺體充飢保命，但最終仍因營養不良及脫水下斃命。鄰居揭發慘劇後通知執法人員，臺北市動物保護處指飼主已違反「動物保護法」，士林地方檢察署正進行刑事偵辦。

人員入屋發現一具極度瘦弱的黑狗屍體，附近散落犬隻顱骨及遭反覆啃咬的碎骨，相信骸骨屬於另一隻狗，屋內亦有狗隻排泄物及毛髮，傳出強烈惡臭。（臺北市動物保護處圖片）

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臺北市動物保護處於上月20日早上接報民眾報案，指士林區一間空屋發生虐犬致死案件，人員到場了解，查詢鄰居及房東後，得知前租戶在涉事單位內飼養兩犬，但最近未見有人按時返回現場餵狗。人員在警員及房東的協助下入屋調查，現場傳出強烈惡臭，屋內有一具極度瘦弱的黑狗屍體，附近散落犬隻顱骨及遭反覆啃咬的碎骨，相信骸骨屬於另一隻狗。屋內亦有狗隻排泄物及毛髮，但房內門窗緊閉，只有廁所小窗打開，現場未見有狗糧及清水，明顯兩犬長時間乏人照顧。

動保員帶走狗屍及骸骨，經獸醫檢驗後，相信變成骸骨的狗隻率先餓死，黑狗為了保命，被迫啃食同伴遺體充飢，但最終仍然缺乏足夠食物及清水，死於嚴重營養不良及脫水。

根據狗隻的晶片，動保員找到狗主協助調查，對方稱早前搬屋，但因經濟狀況欠佳，無法承擔養狗費用，所以將兩犬獨留在舊屋，並吩咐兒子代為照顧。狗主雖然察覺到兒子未有依言照做，但他承認沒有理會，亦沒有返回舊屋照顧狗隻或向其他人求助，任由兩犬在缺水缺糧下自生自滅。

動保處經過一個月調查後，相信狗主及其兒子違反《動物保護法》，上周一（25日）將案件函送台灣士林地方檢察署進行刑事偵辦，同時藉此呼籲其他主人好好對待寵物，市民如有懷疑，應立即致電舉報。

（綜合）