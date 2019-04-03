【三人同房】學長性侵酒醉學妹　男友在旁睡死未及阻止

台灣新北市賀姓男子和學妹、學妹男友飲酒歡唱後，一起到學妹男友的租屋處休息，但他趁學妹男友熟睡中，在同個房間趁機性侵學妹得逞，學妹事後自殺獲救。最高法院依乘機性交罪判3年4月徒刑定讞。

趁學妹酒醉意識模糊，趁機以手指性侵學妹得逞，學妹一度用手撞男友求救，但男友仍熟睡不醒。（Getty Image）

判決指出，賀男2016年凌晨和國中學妹、學妹男友一起到KTV唱歌飲酒，聚會結束後共同到學妹男友的套房休息，學妹和男友睡在床上，他則睡在靠學妹那側的床邊地板。

未料，待學妹男友熟睡後，他邀約學妹到更衣室親熱遭拒絕，但他仍不罷手，趁學妹酒醉意識模糊，趁機以手指性侵學妹得逞，學妹一度用手撞男友求救，但男友仍熟睡不醒。

學妹隔天發覺身體有異狀，透過LINE質問賀男，他才坦承有性侵一事，學妹心情低落，認為自己「很髒」，企圖吞藥自殺獲救。

賀男在法院審理時一度否認犯案，二審審理時才坦承犯行，且有LINE對話紀錄佐證，包括他傳給學妹，「你就睡啦」、「我就叫你你睡死了」、「我沒有放進去只有用手」等語。一、二審依乘機性交罪判3年4月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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