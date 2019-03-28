【禁錮少女性侵案】村民不滿疑犯敗壞家族名聲　受害人停學休養

湖南50歲龍姓單身漢禁錮性侵16歲少女24天的案件，近日引起社會高度關注。受害女生此前被禁錮於地下室期間，頸部被鐵鏈纏繞，多次被疑犯毆打和強姦。 多位村民其後證實，少女獲救時身上髒臭、頭髮淩亂不堪，兩隻手已不能動彈。而據少女家人透露，少女目前已停學，正在休養身體。 與此同時，疑犯殘暴的行為亦惹來當地村民不滿，直斥其「敗壞家族名聲」。

疑犯臥室通向囚禁少女的地洞。（澎湃新聞）

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疑犯哥哥：家族從此抬不起頭

綜合內媒報道，疑犯居住的房屋，即其對少女施暴的案發地目前已被警方封鎖，有警員在場守衞。一名自稱是疑犯親戚的人稱，經媒體報道後，這個地方的人都覺得很丟臉，「這件事情我們不想多談，也請不要再报道了，这件事把我們家族名聲都搞臭了。」

疑犯的哥哥亦對弟弟行為為感到非常憤怒，「如果我早知道他這樣糟蹋女仔，做了這樣畜生不如的事，我會打死他！」他也認為，弟弟囚禁強姦的行為，害了小姑娘一輩子，也讓家族在村子裏從此抬不起頭。

受害女生頸部曾被鐵鏈纏繞。（網上圖片）

受害人親戚：少女拿筆都沒力氣

而另一邊，遭遇噩夢般經歷的受害人被救出後，目前仍在醫院接受治療。據受害人的姨媽透露，少女住院已經有一段時間，目前的精神狀態尚好，「不敢問她，一問就受不了。」姨媽又表示，由於少女曾遭到疑犯多次毆打，眼睛裏面都是血，且手部被綁時間太長，手指仍然處於彎曲狀態，無法伸直，拿筆也沒有力氣，目前的狀況無法正常上學。她強調，家人肯定要對疑犯的綁架強姦行為追究法律責任。

受害人的嫲嫲則表示，孫女愛乾淨，一直孝順懂事，經常替老人分擔家務，還多次向家人表達要考上好大學。而據此前官方通報，當地檢察院已指派兩名心理輔導師對受害人進行心理疏導。

據檢方通報，龍姓疑犯年過半百，因長期單身形成觀看色情光碟的嗜好，心理逐漸扭曲、變態，遂產生囚禁強姦她人的犯罪動機。（澎湃新聞）

據此前報道，龍姓疑犯有觀看色情光碟的嗜好，心理逐漸扭曲、變態，遂產生囚禁強姦她人的犯罪動機。實施犯罪行為前，疑犯做了精心準備。他在網上購買了鐵環、鐵鍊、電棍等作案工具，事前又在自家房屋地下挖開地洞作為囚禁場所，其後伺機尋找年輕女性作為囚禁和強姦的目標。案發後有記者探訪此地洞，發現僅不到1.8米高，呈正方形狀，不足4平方米（約40呎），洞內四壁上貼有代表喜慶的婚慶裝飾品。

當地檢察院受理該案件後，認定疑犯心機醜惡，手段卑劣，犯罪行為影響惡劣。為確保依法嚴懲和保護未成年被害人權益，已成立了專案組辦案。

（封面新聞/新京報/澎湃新聞）