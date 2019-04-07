【2020台灣大選】朱立倫籲國民黨中央盡快徵召韓國瑜：第一個支持

國民黨黨內總統初選再生波瀾，國民黨主席吳敦義原訂分別與高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平及前台北縣長周錫瑋會面。在韓國瑜延後「吳韓會」後，朱立倫6日（上周六）也要求與吳敦義的會面暫緩，吳敦義決定一併延期與其他人的會面。 朱立倫7日（周日）又表示，若黨中央願意徵召韓國瑜，他一定第一個「跳出來」全力支持，他又呼籲黨中央盡快徵召韓國瑜。

由左至右分別為國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平。（資料圖片）

原本預計於今日（7日）舉行的「吳朱會」，因朱立倫呼籲國民黨中央公開會面，遭到吳敦義回絕而暫緩。今日上午，朱立倫於台北市中山堂廣場出席「己亥年公拜軒轅黃帝大典」活動，針對吳敦義指公開會談像「做騷」，他再次強調，自己講的話沒有一句是不能公開的，也沒有甚麼好特別溝通的，若黨中央願意徵召韓國瑜，他一定第一個「跳出來」全力支持，「講100次都一樣」，黨中央要溝通的對象是反對徵召的人。

對於王金平、周錫瑋都未要求公開會談，朱立倫則要求公開會談，朱立倫對此表示，他沒有任何顧慮，只是希望把所講的每一句話，都讓大家知道，國民黨是為了全黨團結一致。

朱立倫又表示，如果黨中央決定徵召韓國瑜，就沒有初選問題，他呼籲黨中央盡快徵召韓國瑜。

（中央社）