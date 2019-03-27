新北11歲女顱內出血全身瘀傷住院20日不治　親母辯稱只打過腳板

台灣再有疑似虐童事件傳出。本月初，一名家住新北市的11歲女童昏迷入院，經檢查發現顱內出血且全身多處瘀傷，疑受到虐待。不過，女童的母親和乾媽均宣稱她是因癲癇發作才在浴室昏迷不醒，又否認曾經對女童施虐，辯稱只打過她的腳板。 女童昏迷20天後終宣告不治，當地檢警今日（27日）會解剖以釐清死因。

女童不僅顱內出血、嚴重昏迷，全身從頭部、四肢、腹背到腳板底都有多處瘀傷。（網上圖片）

女童於3月4日凌晨3時被送往基隆長庚醫院急診。醫護人員發現女童不僅顱內出血、嚴重昏迷，全身從頭部、四肢、腹背到腳板底都有多處瘀傷，於是通報警方調查。

據知女童就讀小學四年級，成長於單親家庭，由母親撫養，平日住在乾媽家中。其乾媽宣稱，女童當日癲癇發作在浴室昏迷不醒，才會通知救護車送往醫院急救。女童母親與乾媽又否認施虐，稱其眼眶瘀青處是不慎遭冰桶砸傷，背部紅腫是近期幫女童「刮痧」留下的痕跡，腿部及膝蓋傷勢是被蚊子叮後抓傷。兩人僅承認曾因女童不寫功課，打她腳板底幾下，卻無法交代為何女童顱內出血，而且沒有癲癇症就診紀錄。

亦有台媒引述女童鄰居表示，事件有可能是家暴，當日曾聽到女童慘叫說：「頭好痛！好痛！好痛！」

今日解剖檢驗釐清女童死因

經過20天的搶救，女童於24日死亡。由於醫護人員無法明確判斷女童顱內出血的傷勢是如何造成，相關單位也無法判定是否虐兒案件。因此，基隆地檢署今日會解剖檢驗以釐清女童死因。

新北市家防中心則指出，去年10月曾獲報得知女童眼眶外側有大片瘀青、腳上也有傷痕，不過女童當時表示是搬東西被砸中。經醫院協助認定，醫生卻認為傷勢不像手部撞擊，疑受外力重擊造成，但無法確認是虐兒。