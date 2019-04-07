【2020台灣大選】訪台中遇民眾喊「選總統」　韓國瑜：不在考量內

台灣2020年大選拉開序幕，台媒早前報道，國民黨主席吳敦義有意徵召高雄市長韓國瑜加入黨內總統初選。 韓國瑜7日（周日）參觀台中世界花卉博覽會，被民眾力推「選總統」，展現高人氣。韓國瑜則重申「2020年一直不在考量內」。

台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜參訪台中世界花卉博覽會，沿路受到民眾歡迎。（《中時電子報》）

韓國瑜由台中市長盧秀燕陪同下參觀台中世界花卉博覽會，韓國瑜一進大門即受民眾熱烈歡迎，眾人高喊「韓國瑜選總統」、「韓國瑜救台灣」、「非韓國瑜不投票」等口號。對於民眾力推，韓國瑜表示，2020年大選一直不在考量內，一切待訪美後再與大家分享。

關於與國民黨主席吳敦義會面，韓國瑜表示，訪美回台後，若吳敦義要安排見面，他一定去拜訪。據早前報道，韓國瑜將於本月10日至18日赴美交流。

黨內總統初選起波瀾 吳敦義延後與各人會面

吳敦義原訂於近日分別與韓國瑜、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平及前台北縣長周錫瑋會面。在韓國瑜延後「吳韓會」後，朱立倫6日（上周六）也要求與吳敦義的會面暫緩，吳敦義決定一併延期與其他人的會面。朱立倫7日（周日）又表示，若黨中央願意徵召韓國瑜，他一定第一個「跳出來」全力支持，他又呼籲黨中央盡快徵召韓國瑜。

（綜合報道）