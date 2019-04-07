台灣日式料理店老闆落藥　21歲女陸生食完龍蝦沙律遭性侵

龍蝦沙律味道鮮美，原來亦可能暗藏危機？在台中市經營日式料理店的30多歲林姓老闆，曾結識在台就讀大學的21歲大陸女學生小芳（化名），繼而對後者心生好感，邀請她品嘗自製的三文魚龍蝦沙律。然而林男事先在沙律中落藥，令小芳失去意識，再將她載往時鐘酒店性侵得逞。 案件一審依加重強制性交罪判處林男9年有期徒刑，但他不服上訴，近日二審遭台中高分院駁回，全案仍可上訴。

台灣料理店老闆龍蝦沙律中下藥，迷姦大陸女學生得逞，被判刑9年。（示意圖／視覺中國）

判決書指出，被害人小芳曾於2016年10月到林男餐廳用餐，他因對她心生好感，以製作客戶資訊為由向小芳取得通訊軟件LINE賬號，並邀請她於同月28日至另一間日本料理店用餐，小芳不疑有詐而答應前往。

林男於約定日期事先製作三文魚龍蝦沙律及壽司捲，並將藥物摻入沙律內，駕車前往赴約。他先在一間咖啡店搭載小芳上車，隨即取出上述食物供被害人食用，小芳雖感懷疑仍不好意思拒絕，食用時發覺口感奇怪並帶有苦味，但仍食用完畢。

林男隨後帶小芳到約定的日式料理店用餐，點了2508元（新台幣．下同）的龍蝦午間套餐，然而小芳在食用第一道沙律時，藥效即開始明顯發作而感到意識朦朧，於第二道生魚片上菜之際即失去意識。林男見狀後刷卡結帳，再攙扶無力走路的小芳離開，隨即駕車載小芳到時鐘酒店性侵得逞，翌日上午載小芳回到她的住處。

料理店老闆不服一審判決提出上訴，但二審遭台中高分院駁回請求。（聯合新聞網）

老闆辯稱「你情我願」

判決指出，小芳昏睡近2天後上學，同學見她精神狀況差，問出她被招待用餐後就毫無記憶，且清醒時只穿內衣褲。經同學陪同就醫，發覺小芳體內有鎮定劑藥物，小芳遂報警控告林男。

林男辯稱，用餐時小芳身體不舒服，他帶小芳到時鐘酒店休息，強調怕被小芳桃色敲詐，所以根本不敢碰她。然而小芳體內被檢出有林男的DNA，林男就改口稱，他為小芳買名牌手袋，兩人你情我願發生性關係。

法官查出小芳遭落藥後步履蹣跚，加上同學作證小芳家境富裕，所用均是專櫃名品，每月零用錢3萬元，且成績優異、常參加比賽得獎，領有不少獎金，不採信林男辯詞。

（聯合報／ETtoday新聞雲／自由時報）